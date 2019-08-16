Son Dakika Haberleri: Bursaspor'da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı
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Bursaspor'da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı

14 dakika önce

Bursaspor'da göreve başladığı günden bu yana transfer tahtasını bir türlü açamayan yeni yönetim, anlaşmaya vardığı isimleri tek tek başka takımlara kaptırıyor.

Bursaspor'da yeni yönetim beklentilerin gerisinde kaldı, System.String[]
Bursaspor'da göreve başladığı günden bu yana transfer tahtasını bir türlü açamayan yeni yönetim, anlaşmaya vardığı isimleri tek tek başka takımlara kaptırıyor. Yönetimin geçirdiği bu süreç, taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlandı.

Göreve geldikten sonra bir taraftan transfer tahtasıyla uğraşırken, diğer yandan da takıma takviye için oyuncularla ön anlaşma yapmaya çalışan Başkan Mesut Mestan ve yönetimi, zaman daralmasına rağmen harekete geçmeyince anlaşmaya vardığı oyuncuları bir bir elinden kaçırıyor.

Fatih Karagümrük maçına 1 gün kalmasına rağmen transferi hala açamayan Bursaspor'un yeni yönetimi, daha önce ön anlaşma yaptığı Denizlispor'dan Ziya Alkurt'u Kayserispor'a, Şamil Çınaz'ı Kayserispor'a, Umut Bulut'u Gazişehir'e, Bolusporlu Emre Gültekin'i de BB Erzurumspor'a kaptırmıştı.

Yeşil beyazlı yönetimin son olarak Bursa'ya getirip söz aldığı bonservisi elinde olan futbolculardan Olcay Şahan, Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor'a, yine ön protokol yapılan ve Bursaspor Afyon'da kamptayken Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde özel hoca eşliğinde antrenmanlarını sürdüren Mustafa Durak ise eski kulübü Boluspor'a gitti. - BURSA
Mesut Mestan, Kayserispor, Denizlispor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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