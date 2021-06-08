Bursaspor'da teknik heyet ve kulüp personeline ödeme

Bursaspor Kulübünde teknik heyetin mayıs, kulüp personelinin ise nisan ve mayıs alacaklarının ödendiği bildirildi.

Yeşil-beyazlı yönetim tarafından yapılan ve kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Göreve gelmeden önce kulübümüzün içinde bulunduğu mali duruma dair her türlü bilgiyi şeffaf bir biçimde açıklayacağımızı daha önce belirtmiştik." denildi.

Açıklamada, teknik heyet ve kulüp personelinin alacaklarıyla ilgili adımların atıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Personelimizin Nisan-Mayıs 2021, teknik heyetimizin ise Mayıs 2021 alacakları bugün itibarıyla ödenmiştir. Toplamda 698 bin 288,33 lira olan ödemenin 447 bin 636,95 lirası bir önceki yönetimden, kalan 250 bin 651,38 lira ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır."