TFF 1'inci Lig'de Osmanlıspor karşısında 3-1 kazanan Bursaspor'da yüzler gülüyor. Üst üste üçüncü lig maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükselten ve zirve yarışında yer alan yeşil-beyazlılarda oyuncuların performansı beğeni topladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ve 34 maçta 28 gol kaydeden Bursaspor, bu sezon ise bambaşka bir görüntüye bürünerek ilk 4 haftada 8 kez rakip ağları havalandırdı ve maç başı 2 gol ortalaması yakaladı. Uzun bir aradan sonra 3 hafta üst üste kazanma sevinci de yaşayan yeşil-beyazlı oyuncular, galibiyeti karşılaşma sonrası taraftarıyla birlikte kutladı.

KUBİLAY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Son 2 sezonundaki 27 maçta birer gol ve asist kaydeden Kubilay Kanatsızkuş da gollerine devam ediyor. 22 yaşındaki santrfor, bu sezon henüz ilk 4 haftada, 4 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Genç oyuncu; Fatih Karagümrük ve Akhisarspor maçlarında birer asist yaparken, son iki haftada ise Eskişehirspor ve Osmanlıspor karşısında rakip fileleri havalandırdı. Osmanlıspor maçının sonlarına doğru oyundan alınan Kubilay Kanatsızkuş, yeşil-beyazlı taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı.

ALTYAPI GOL YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Bursaspor'da 8 golün önemli bir kısmı ise altyapı oyuncularından geldi. Bu sezon altyapı oyuncularına daha fazla önem ve süre veren yeşil-beyazlı ekipte, 6 golü Vakıfköy'den yetişen oyuncular kaydetti. Emirhan Aydoğan (2), Kubilay Kanatsızkuş (2), Ali Akman ve Ramazan Keskin'in attığı gollerle kazanmaya devam eden Bursa temsilcisinde, galibiyetlerin yanı sıra genç futbolcuların katkısı camiada mutluluk yarattı.

SHEHU, 195 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bursaspor'un kadrosuna geçtiğimiz yıl katılan Abdullahi Shehu da uzun bir aradan sonra golle buluştu. Yaz döneminde Afrika Uluslararası Kupası'nda Nijerya ile yarı finale çıkan 26 yaşındaki oyuncu, Osmanlıspor karşısında takımının ikinci golünü kaydetti. 195 gün sonra rakip ağları havalandıran Shehu, son olarak 2 Mart'ta Sivasspor'u konuk ettikleri karşılaşmada kafayla fileleri sarsmıştı. Bursaspor, ayrıca o günkü maçı 3-2 kazanırken, 13 maçlık aranın ardından ilk kez bir maçta 3 gol kaydetmişti.