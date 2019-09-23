Son Dakika Haberleri: Bursaspor'daki sakat oyuncuların son durumu
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Bursaspor'daki sakat oyuncuların son durumu

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, sakat oyuncularının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor'daki sakat oyuncuların son durumu, System.String[]

Bursaspor Kulübü, sakat oyuncularının son durumu ile ilgili açıklama yaptı.


Yeşil-beyazlı takımda 5 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Recep Aydın'ın sol ayak bileğinde yaralanmasının olduğu, 1 haftadır takımla çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki hafta antrenmanlara başlanmasının beklendiği ifade edildi. Onur Atasayar'ın 2-3 hafta, Deniz Aydın'ın 1-2 hafta, Burak Kapacak'ın sağ dizinde yaralanma olduğu, ilk bulgulara göre milli araya kadar takımdan ayrı kalacağı ve önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerden sonra son durumunun belli olacağı, Furkan Emre Ünver'in ise tedavisinin tamamlandığı açıklandı. - BURSA

Recep Aydın, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: İHA
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