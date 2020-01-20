Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle adeta 15 puan kazandı.



Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ü son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Müsabaka öncesinde haftaya lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada giren Timsah, çok kritik 3 puana uzandı. Sezona büyük sıkıntılarla giren ve transfer tahtasını son anda açan Bursa ekibi, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Oynadığı futbolla taraftarını da tatmin etmeyen ve bu sezon 3 puanı silinen yeşil-beyazlılar, son 2 maçta aldığı kritik galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşıyor.



Karagümrük galibiyeti 15 puan getirdi



Ligin ikinci yarısına 6. sırada başlayan yeşil-beyazlılar için Karagümrük maçı çok önemli hale gelmişti. Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı takımın 9 puan önünde yer alan lider Hatayspor, cumartesi günü Altınordu ile 2-2, Akhisarspor da Adanaspor ile golsüz berabere kalırken, Menemenspor ise cuma günü oynanan maçta Giresunspor'a 3-0 mağlup oldu. Sadece yeşil-beyazlı takımı 2 puan geriden takip eden Ümraniyespor, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Pazar günü oynanan müsabakalarda ise BB Erzurumspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kalırken, Keçiörengücü de Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Karagükrük karşısına çıkmadan rakiplerinin kaybetmesiyle 12 puanlık avantajı cebine koyan Bursaspor, rakibini son dakikada bulduğu golle yenerek, hem Karagümrük'ün kendisine yaklaşmasına engel oldu, hem de adeta 15 puan kazandı. Böylelikle Timsah, puanını 30'a yükselterek 3. basamağa çıkıp, Hatay ile puan farkını 7'ye, BB Erzurumspor ile 1'e indirdi. - BURSA