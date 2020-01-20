Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet

6 saat önce

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle adeta 15 puan kazandı.

Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet, System.String[]

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle adeta 15 puan kazandı.


Bursaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'ü son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Müsabaka öncesinde haftaya lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde 6. sırada giren Timsah, çok kritik 3 puana uzandı. Sezona büyük sıkıntılarla giren ve transfer tahtasını son anda açan Bursa ekibi, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Oynadığı futbolla taraftarını da tatmin etmeyen ve bu sezon 3 puanı silinen yeşil-beyazlılar, son 2 maçta aldığı kritik galibiyetlerle zirveye adım adım yaklaşıyor.


Karagümrük galibiyeti 15 puan getirdi


Ligin ikinci yarısına 6. sırada başlayan yeşil-beyazlılar için Karagümrük maçı çok önemli hale gelmişti. Karşılaşma öncesinde yeşil-beyazlı takımın 9 puan önünde yer alan lider Hatayspor, cumartesi günü Altınordu ile 2-2, Akhisarspor da Adanaspor ile golsüz berabere kalırken, Menemenspor ise cuma günü oynanan maçta Giresunspor'a 3-0 mağlup oldu. Sadece yeşil-beyazlı takımı 2 puan geriden takip eden Ümraniyespor, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Pazar günü oynanan müsabakalarda ise BB Erzurumspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kalırken, Keçiörengücü de Eskişehirspor'a 1-0 mağlup oldu. Karagükrük karşısına çıkmadan rakiplerinin kaybetmesiyle 12 puanlık avantajı cebine koyan Bursaspor, rakibini son dakikada bulduğu golle yenerek, hem Karagümrük'ün kendisine yaklaşmasına engel oldu, hem de adeta 15 puan kazandı. Böylelikle Timsah, puanını 30'a yükselterek 3. basamağa çıkıp, Hatay ile puan farkını 7'ye, BB Erzurumspor ile 1'e indirdi. - BURSA

Fatih Karagümrük, Bursaspor, Hatayspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Silahla çayevini basıp kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Akhisarspor beni göndermedi Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar Eski mankenin evinde cinayet işleyen sanığa müebbet hapis istendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 15:30:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'dan 15 puanlık galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]