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Bursaspor'dan 17 maç sonra geri dönüş

1 saat önce

Cesar Grup Ümraniyespor karşısında eksik kalmasına ve mağlup duruma düşmesine karşın galibiyete ulaşan Bursaspor, 17 maç sonra ilki başararak geri dönüşe imza attı.

Bursaspor'dan 17 maç sonra geri dönüş, System.String[]

Cesar Grup Ümraniyespor karşısında eksik kalmasına ve mağlup duruma düşmesine karşın galibiyete ulaşan Bursaspor, 17 maç sonra ilki başararak geri dönüşe imza attı. Maçlarda son ana kadar oyundan düşmeyen yeşil-beyazlılar, ligde gollerin çoğunu da son 20 dakikada buldu.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, geçen cumartesi karşılaştığı Cesar Grup Ümraniyespor'u geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürdü. Önceki haftalarda mağlup duruma düştüğü karşılaşmalarda zorlanan yeşil-beyazlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak ilki başardı ve 3 puana ulaştı. Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon mücadele verdiği Süper Lig maçları da dahil edildiğinde; 17 maçlık aranın ardından geriye düştüğü bir maçı kazandı. Yeşil-beyazlılar, son olarak geçen sezon Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a karşı evinde mağlup duruma düşmüş ancak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Üç puanı silinen Bursaspor, Ümraniyespor maçındaki galibiyetle puanını yeniden 12'ye yükselterek, haftayı 7'nci sırada tamamladı.

BASKIYI SONLARA DOĞRU ARTIRIYOR

Ligde gol sayısını 13'e yükselten Bursa temsilcisi, bu gollerin çoğunu ikinci yarılarda buldu. Yeşil-beyazlılar ilk yarılarda 5, ikinci yarılarda ise 8 kez fileleri havalandırdı. Bursasporlu oyuncuların maçların son 20 dakikalarında hücum etkinliğini artırdığı görüldü. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarılarda attığı 8 golün 6'sını bu zaman dilimi içerisinde buldu. Ümraniyespor karşılaşmasında da Bursaspor, 81'inci dakikada Anıl Karaer ve 83'üncü dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle sonuca gitti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:43 Kaynak: DHA
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