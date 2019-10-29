Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi
Son Dakika Spor Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı.

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı.

Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Koreografinin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirten Koşukavak, emeği geçen herkesi tebrik etti.

Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bursaspor, 29 Ekim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Semercioğlu'nun 29 Ekim'le ilgili düşüncelerini sorduğu kızı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı
Macaristan Büyükelçisi'nin Türk takipçisiyle diyaloğuna beğeni yağdı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü YPG'nin çekilmesiyle ilgili açıklama: Rusya, teröristlerin çekildiğini teyit etti Damien Comolli, Mesut Özil için yollara düşüyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 20:52:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]