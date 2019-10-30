Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi
Son Dakika Spor Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı. Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.

Bursaspor Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla koreografi yaptı. Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde bir araya gelen kulüp yöneticileri, futbolcuları ve altyapı ekibi, antrenman öncesinde hazırlanan koreografi için düzen aldı. Antrenmana başlamadan önce Türk bayrağı ve Atatürk posterinin önünde toplanan yeşil-beyazlılar, "29 Ekim" koreografisini oluşturdu.

Bursaspor'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koreografisi

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bursaspor, 29 Ekim, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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