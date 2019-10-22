Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması
Son Dakika Spor Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması

Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması

15 dakika önce

Adı Fenerbahçe ile anılan Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı.

Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması, System.String[]

Adı Fenerbahçe ile anılan Ali Akman için kulübü Bursaspor açıklama yaptı. Açıklamada, genç futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı. Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.


Fenerbahçe, Ali Akman, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü
Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın! Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere verilen süreyle ilgili konuştu: Söz tutulmazsa operasyon devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:03:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan 'Ali Akman' açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]