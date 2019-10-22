Bursaspor'dan Ali Akman açıklaması

Bursaspor Kulübü, genç yıldız Ali Akman ile ilgili çıkan transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

(İHA)