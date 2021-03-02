Bursaspor'dan Ali Akman açıklaması
02.03.2021 17:09
Bursaspor Kulübü, Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.
Bursaspor Kulübü, Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü ile Ali Akman'ın yolları resmen ayrıldı. TFF'deki bilgiler doğrultusunda sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği anlaşılan 18 yaşındaki futbolcu ile ilgili yeşil-beyazlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce kulübümüz tarafından kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir." - BURSA
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