Bursaspor'dan Ali Akman ile ilgili transfer iddialarına yalanlama

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kulüp yönetimi, oyunculardan Ali Akman hakkındaki transfer iddialarını yalanladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Özellikle yeşil-beyazlı takımda genç oyuncuların öne çıktığı bu dönemde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere taraftarın itibar etmemesi istenen açıklamada, Bursaspor'un tek gündeminin şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e dönmek olduğu ifade edildi.