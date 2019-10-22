Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan Ali Akman ile ilgili transfer iddialarına yalanlama
Son Dakika Spor Bursaspor'dan Ali Akman ile ilgili transfer iddialarına yalanlama

Bursaspor'dan Ali Akman ile ilgili transfer iddialarına yalanlama

26 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kulüp yönetimi, oyunculardan Ali Akman hakkındaki transfer iddialarını yalanladı.

Bursaspor'dan Ali Akman ile ilgili transfer iddialarına yalanlama, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kulüp yönetimi, oyunculardan Ali Akman hakkındaki transfer iddialarını yalanladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Akman ile ilgili gündeme getirilmeye çalışılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Özellikle yeşil-beyazlı takımda genç oyuncuların öne çıktığı bu dönemde oluşturulmaya çalışılan suni gündemlere taraftarın itibar etmemesi istenen açıklamada, Bursaspor'un tek gündeminin şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e dönmek olduğu ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Ali Akman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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