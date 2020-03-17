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Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:30 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
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