Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcular Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasının gerçekleri yansıtmadığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özer Hurmacı, Anıl Karaer, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi Mert Hakan Yandaş'tan ertelenme kararının çıkmamasına tepki
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 20:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'dan Anıl Karaer ve Özer Hurmacı'nın kadro dışı bırakıldığı iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]