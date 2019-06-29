Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan "basketbol yönetim kurulu" açıklaması
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Bursaspor'dan "basketbol yönetim kurulu" açıklaması

59 dakika önce

Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin'in sürdüreceği bildirildi.

Bursaspor'dan
Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin'in sürdüreceği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezer Sezgin devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Sezer Sezgin, basketbol, Bursaspor, Spor
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