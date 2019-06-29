Bursaspor'dan "basketbol yönetim kurulu" açıklaması
59 dakika önce
Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin'in sürdüreceği bildirildi.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sezer Sezgin
'in sürdüreceği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bursaspor Basketbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezer Sezgin devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti
THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
Fenerbahçe'de Arsenalli oyuncu Mustafi harekatı
Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ile birlikte rap yaptı!