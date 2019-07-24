Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan Batalla'ya flaş teklif
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Bursaspor'dan Batalla'ya flaş teklif

38 dakika önce

Bursaspor yönetimi, yeşil beyazlı forma ile 210 maça çıkan, 55 gol atıp 65 gol attıran efsane hücum oyuncusu Batalla için yeniden harekete geçtiBursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Arjantin'de bulunan Batalla ile irtibata geçti.

Bursaspor'dan Batalla'ya flaş teklif, System.String[]
Bursaspor yönetimi, yeşil beyazlı forma ile 210 maça çıkan, 55 gol atıp 65 gol attıran efsane hücum oyuncusu Batalla için yeniden harekete geçti

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Arjantin'de bulunan Batalla ile irtibata geçti. 2018 sezonunda futbolu bıraktığı için kulüpten ayrılan Batalla'ya forma giymesi için teklif götüren Erdoğan, "Seni ağabey olarak takımın başında görmek istiyoruz. Bu takımı seninle birlikte süper lige çıkartmak istiyoruz. Onun için tekrar aramıza katıl" dediği öğrenildi.

Batalla'nın da düşünmek için Erdoğan'dan süre istediği belirtildi.

Öte yandan Bursaspor yönetimi mali sorunları çözüp, transfer tahtasını açmak için de çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA
Pablo Martin Batalla, Selçuk Erdoğan, Bursaspor, Arjantin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:04 Kaynak: İHA
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