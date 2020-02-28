Bursaspor'dan çok sert hakem açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan çok sert hakem açıklaması! - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan çok sert hakem açıklaması!

6 saat önce

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Türk futbolunun en büyük değerlerinden olan camiamızın önceki sezonlarda ve ne hikmetse bu sezon daha da ağır bir şekilde, art arda ve manalı olarak yaşadığı saha içi yönetim...

Bursaspor'dan çok sert hakem açıklaması!, System.String[]

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Türk futbolunun en büyük değerlerinden olan camiamızın önceki sezonlarda ve ne hikmetse bu sezon daha da ağır bir şekilde, art arda ve manalı olarak yaşadığı saha içi yönetim hataları gittikçe artmaktadır. Ligde sezon başından bu yana yaşadığımız taraflı yönetimler, verilmeyen penaltı pozisyonları, gösterilmeyen kırmızı kartlar ve ne yazık ki taraflı ve adaletsiz yönetimler kirli çuvalı fazlasıyla doldurmuştur. Ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden Bursa'nın geleceğini; stajyer görünümlü, seyirci karşısında kendini tatmin etmeye çalışan, adalet terazisi olmayan ve kibirli 'sözde maç idare edenlere' bıraktırmayacağımızın bilinmesini isteriz. Maçların bitiminde 'Olsun, biz de insanız, hata yapabiliriz' gibi skandal cevaplarla ortaya koydukları fütursuz tavırlar amaçlarını kamufle etmemektedir. Dün oynadığımız müsabakadaki çalınmayan ofsayt ve verilmeyen penaltı kararı ise bardağı taşıran son damlalar olmuştur. Özellikle son haftalarda camiamız üzerinden yapılan algı operasyonlarına karşı dik duruşumuz ve net tavrımızı koruyacağımızın ve hedefe ulaşmak için son ana kadar inancımızı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 
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