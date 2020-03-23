Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Fatih Terim, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:40 Kaynak: İHA

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