Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor
Bursaspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursaspor, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü, korona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlıların resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek