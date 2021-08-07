Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 9. futbolcu

FENERBAHÇE'nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor'dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu.

Bursaspor altyapısından yetişmesinin ardından A Takım'da son yıllarda süre alan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki kulüp tarafından yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulurken, genç oyuncu önümüzdeki sezon sarı lacivertlilerin formasını giyecek.

Bazı isimler de Bursaspor'da kiralık olarak kendilerini göstermelerinin ardından, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Yeşil beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Ümit Özat, 2001/02 sezonunda İstanbul'a gitti. Brezilyalı golcü Fernandao da, 1,5 yıl Bursa temsilcisinde kiralık olarak forma giymesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.