Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması
Son Dakika Spor Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması

Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması

28 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, Frutti Extra ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Bursaspor'dan Frutti Extra ile sponsorluk anlaşması, System.String[]

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor, Frutti Extra ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, yöneticiler ile bazı basketbolcular katıldı.

Ömer Kızıl, törende, Frutti Extra olarak Bursaspor'un isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Sponsorlukların uzun soluklu olmasının firmalara da faydalı olduğuna değinen Kızıl, "Bizim gibi diğer Bursalı şirketler de Bursaspor'a destek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından daha önce ön lansmanı yapılan sponsorluk anlaşmasına imzalar atıldı.

Ömer Kızıl, Bursaspor, Uludağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:22 Kaynak: AA
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