Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki

6 saat önce

Bursaspor Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir gazeteye yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki, System.String[]

Bursa spor Kulübü, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir gazeteye yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarısızlıklarını örtmek için firavundan medet umanlar bu söylemleri ile futbol ortamını sahadan uzaklaştırarak kaosa sürüklemeye çalışmaktadırlar. Türkiye'nin şampiyonluk yaşamış takımlarından biri olan kulübümüzü çirkin oyunlarınıza alet etmenize izin vermeyeceğiz. Taraftarlarının fair-play ödülü aldığı kulübümüz, spor etiği içerisinde kalarak ve sahada verdiği mücadele ile hakkıyla şampiyon olmuştur. Camiamız futbolun değerini düşürecek hiçbir söylem ve eylemde bulunmamış ve bundan sonra da bulunulmayacaktır. Kulübümüz spora zeki, çevik ve ahlaklı olma ilkeleri ile bakmakta ve dün olduğu gibi bugün de bu ilkelerden taviz vermeyecektir. Türk futbolunun tüm sorunlarına rağmen şampiyonlukları sahada kazanan bir kulüp olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kulübümüze hitaben söylediği sözler sebebiyle kınıyoruz" denildi. - BURSA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Diagne'ye yer açmak için Andone'nin sözleşmesini donduracak
Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri
02:06 Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu! - Son Dakika Spor
01:22 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
01:20 Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu - Son Dakika Spor
01:01 Zeljko Obradovic: "Çok savaştık ama galibiyeti hak ettiler" - Son Dakika Spor
00:41 Kayserispor 16 eksikle Trabzon'da! Trabzonspor'un iddaa oranı... - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 03:06:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'dan Galatasaray Başkanı Cengiz'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]