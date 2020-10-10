Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı

10.10.2020 15:59
Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, Hatay'da meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bursaspor Kulübü, Hatay'da meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hatay'da meydana gelen yangınlarla ilgili mesaj yayınladı. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından verdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'da meydana gelen yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

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