Bursaspor'dan geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, Hatay'da meydana gelen yangınlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Hatay'da meydana gelen yangınlarla ilgili mesaj yayınladı. Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından verdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Hatay'da meydana gelen yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - BURSA