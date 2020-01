Bursaspor'dan hakem açıklaması

Bursasopor'dan Fatih Karagümrük maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili açıklamada yapıldı.



Bursaspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "'Yeniden Zirveye' sloganı eşliğinde, camiamızın büyük desteği ve coşkulu katılımıyla başladığımız Süper Lig yürüyüşünde, Fatih Karagümrük engelini 2-1'lik skorla geçerek ikinci yarıya galibiyetle adım atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Lig'in ikinci etabı çok daha çetin bir mücadeleye sahne olacağı gibi, kalan 16 haftalık süreçte en küçük hataların bedelinin bile çok ağır ödeneceği gerçeğinden hareketle, oyuncularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımızla konsantrasyonumuzu ve birlikteliğimizi en üst seviyede tutma konusunda son derece kararlıyız. Ancak aynı dikkat ve hassasiyeti, Süper Lig yarışının kaderini belirleme noktasında son derece kritik bir konumda bulunan hakemlerimizin de göstermesini beklemek en doğal hakkımızdır.



Fatih Karagümrük Takımı ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada, iyi niyetinden asla kuşku duymasak bile, hakemin üç penaltı pozisyonunda aleyhimize hatalı kararlar verdiğini düşünmekte ve uzatma dakikalarında attığımız golle birlikte, aslında saha içinde gerçekleşmesini beklediğimiz adaletin, ilahi bir şekilde tecelli ettiğini kabul etmekteyiz. Kalan 16 final haftasının her biri, Bursasporumuz için son derece değerlidir ve bu zorlu maratonun sonunda ortaya çıkacak sonucun herkesin vicdanında kabul görmesi için, hakemlerimizin ön yargıdan uzak, hakkaniyetli ve adil bir yönetim göstermesini beklemekteyiz. Ayrıca, maruz kaldığımız haksızlıkları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurul ve yöneticileriyle geçmişte olduğu gibi bugün de, an be an paylaşmayı sürdürmekteyiz. Bu arada ikinci yarı perdesini galibiyetle açmış olmamızda büyük pay sahibi olan taraftarımıza da, oyuncularımızın arkasında oluşturdukları güç, rakibimizin üzerinde yaptığı baskı ve son saniyeye kadar galibiyeti tutkuyla isteyen görüntüleri nedeniyle sonsuz teşekkürler ediyoruz." denildi. - BURSA