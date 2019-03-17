Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan Hakem Tepkisi

Bursaspor'dan Hakem Tepkisi

12 dakika önce

Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bursaspor'dan Hakem Tepkisi, System.String[]
Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabı üzerinden hakem kararlarını eleştirdi. Maçtan görüntülerin paylaşıldığı açıklamada yeşil-beyazlı kulüp, "Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre'ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de siz de düdük de, ama vicdan nerede" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Galatasaray, Bursaspor, Spor
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