Bursaspor'dan hakem tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan hakem tepkisi Açıklaması - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan hakem tepkisi Açıklaması

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Bursaspor, söz konusu karşılaşmada hakemin üç penaltı pozisyonunda aleyhlerine hatalı kararlar verdiğini savundu.

Bursaspor'dan hakem tepkisi Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Bursaspor, söz konusu karşılaşmada hakemin üç penaltı pozisyonunda aleyhlerine hatalı kararlar verdiğini savundu.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeniden Zirveye, sloganı eşliğinde, camiamızın büyük desteği ve coşkulu katılımıyla başladığımız Süper Lig yürüyüşünde, Fatih Karagümrük engelini 2-1'lik skorla geçerek ikinci yarıya galibiyetle adım atmanın haklı gururunu yaşıyoruz." denildi.

Ligin ikinci yarısının çok daha çetin bir mücadeleye sahne olacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kalan 16 haftalık süreçte en küçük hataların bedelinin bile çok ağır ödeneceği gerçeğinden hareketle, oyuncularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımızla konsantrasyonumuzu ve birlikteliğimizi en üst seviyede tutma konusunda son derece kararlıyız. Aynı dikkat ve hassasiyeti, Süper Lig yarışının kaderini belirleme noktasında son derece kritik bir konumda bulunan hakemlerimizin de göstermesini beklemek, en doğal hakkımızdır.

Fatih Karagümrük ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada, iyi niyetinden asla kuşku duymasak bile hakemin üç penaltı pozisyonunda aleyhimize hatalı kararlar verdiğini düşünmekteyiz ve uzatma dakikalarında attığımız golle birlikte aslında saha içinde gerçekleşmesini beklediğimiz adaletin, ilahi bir şekilde tecelli ettiğini kabul etmekteyiz.

Kalan 16 final haftanın her biri, Bursaspor için son derece değerlidir ve bu zorlu maratonun sonunda ortaya çıkacak sonucun herkesin vicdanında kabul görmesi için hakemlerimizin ön yargıdan uzak, hakkaniyetli ve adil bir yönetim göstermesini beklemekteyiz. Maruz kaldığımız haksızlıkları, Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili kurul ve yöneticileriyle geçmişte olduğu gibi bugün de anbean paylaşmayı sürdürmekteyiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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