Bursaspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Bursaspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

17.10.2020 09:38
Bursaspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, 17 futbolcusu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 17 futbolcusu, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor, Hatayaspor'a geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada eski kaptanları Ömer Erdoğan'ı da unutmadı ve şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Hatayspor Kulübü futbolcuları, Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." - BURSA

Teknik Direktör, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Han, İnci'nin babasını mı öldürdü? Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu
Son Dakika! 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız Son Dakika! 12 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız         
09:22
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
"Rabbim yardım et" çığlıkları Gence'yi inletti! Ermenistan, uykusundaki sivilleri işte böyle vurdu         
07:33
İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular İntikamları ağır oldu: Çalışanlarıyla tartıştıkları müzikhole pompalı tüfekle geri dönüp güvenlik görevlisini vurdular         
04:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 09:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei