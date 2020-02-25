Bursaspor'dan her iki yarıya aynı başlangıç - Son Dakika
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Bursaspor'dan her iki yarıya aynı başlangıç

6 saat önce

Bursaspor, ligin her iki yarısındaki ilk 6 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi.

Bursaspor'dan her iki yarıya aynı başlangıç, System.String[]

Bursaspor, ligin her iki yarısındaki ilk 6 haftalık periyotta aynı performansı sergiledi. Yeşil beyazlılar, gerek sezon başındaki Yalçın Koşukavak, gerekse ikinci yarıda İbrahim Üzülmez yönetiminde söz konusu dilimlerde 12'şer puan topladı.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, ikinci yarıya da sezon başına benzer bir giriş yaptı. Sezonu Yalçın Koşukavak yönetiminde açan Bursa temsilcisi, ilk 6 maçlık periyotta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederken; ikinci yarının ilk 6 maçlık diliminde de bu kez İbrahim Üzülmez yönetiminde aynı galibiyet ve mağlubiyet performansını sergiledi. Her iki dönemde de Bursaspor, 12'şer puanı hanesine yazdırdı.

Yeşil beyazlılar, bu sezon ligde iki kez karşılaştığı ekiplere karşı ise en az bir galibiyet elde etti. Sezonun ilk maçında 3-1 yenildiği Fatih Karagümrük'ten evinde 2-1'lik skorla rövanşı alan Bursa ekibi; ilk yarıda deplasmanda 4-1 kaybettiği Adana Demirspor'u da evinde 2-1 yenmeyi başardı. Akhisarspor ve Osmanlıspor'u hem içeride, hem dışarıda yenen Bursaspor, sezonun başında üstünlük sağladığı BB Erzurumspor ve Eskişehirspor'a ise ikinci yarıdaki rövanş mücadelelerinde kaybetti.

Ligin 24'üncü haftasında 27 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da evinde Altay'ı ağırlayacak Bursaspor, İzmir ekibi ile ilk yarıda deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-1 kaybetti. Bursaspor, Altay'ı yendiği takdirde ligde iki kez karşılaştığı rakipleri karşısında en az bir galibiyet alma başarısını sürdürecek. Öte yandan, sezona Bursaspor ile başlayan teknik direktör Yalçın Koşukavak da, ayrılığın ardından ilk kez Bursa'ya gelecek. Geçtiğimiz günlerde Altay'ın başına geçen deneyimli çalıştırıcının ilk maçında siyah-beyazlılar, Adanaspor'u evinde 3-1 mağlup etti.


Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Altay, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:13 Kaynak: DHA
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