Bursaspor'dan Karacabey Belediyespor'a Kiralanan Çokçalış Milli Takım Kadrosunda
51 dakika önce
U19 Milli Takımı'nın 29-31 Ocak 2019 tarihlerinde Slovenya U19 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.
U19 Milli Takımı'nın 29-31 Ocak 2019 tarihlerinde Slovenya
U19 Milli Takımı ile İstanbul
'da oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda geçen hafta Bursaspor
'dan Karacabey
Belediyespor'a sezon sonuna kadar kiralanan savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu
'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ocak
Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
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