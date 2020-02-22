Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan kaza geçiren taraftarlarına geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Bursaspor, Erzurum'un Aşkale ilçesinde kaza geçiren Bursasporlu taraftarlar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında bugün saat 14.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçında takımlarını desteklemek için kente giden Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Kazayla ilgili Bursaspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Takımımızın Erzurum deplasmanında oynayacağı maç için Bursa'dan Erzurum'a hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu otobüsün Aşkale'de yoldan çıkarak devrildiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz." - BURSA

Bursaspor, Erzurum, Aşkale, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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