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Bursaspor'dan kaza yapan taraftarlarına "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehir'de takımın taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişinin yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan kaza yapan taraftarlarına

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Eskişehir'de takımın taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişinin yaralanması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın Adanaspor deplasmanında oynayacağı maç için bu sabaha karşı Bursa'dan Adana'ya hareket eden taraftarlarımızın bulunduğu minibüs, Eskişehir çıkışında sabah saat 05.45 sularında talihsiz bir kaza geçirmiştir.

Minibüs içerisinde şoför dahil 19 kişi yer almaktadır. Olay yerinde yaralılara acil müdahale yapılmış olup, 3 taraftarımız Eskişehir'deki hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, taraftarlarımıza acil şifalar dileriz. Camiamıza geçmiş olsun."

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Bursaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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