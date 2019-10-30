Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı

Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı

1 saat önce

Bursaspor, Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden İskender Şimşek (15) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı, System.String[]

Bursaspor, Mudanya ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden İskender Şimşek (15) için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa'da okul servisinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki İskender Şimşek'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Nurlar içinde yat İskender." ifadesi kullanıldı.

M.A. yönetimindeki 16 S 1781 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarpmıştı.

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bu arada Şimşek'in amatör takımda futbol oynadığı öğrenildi.

Bursaspor, İskender, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'daki kazada hayatını kaybeden İskender Şimşek'in paylaşımı yürek burktu
Bursa'da ilginç kaza! Kopan vincin demiri suratına çarpan adam ağır yaralandı Ankara Barosu'ndan Atatürk'e hakaret eden Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan kazada ölen genç için taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]