Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan kongre kararı

Bursaspor'dan kongre kararı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor'da Yönetim Kurulu, kongre tarihini açıkladı.

Bursaspor'dan kongre kararı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'den düşen Bursaspor'da Yönetim Kurulu, kongre tarihini açıkladı. Buna göre yeşil beyazlı kulüp 15-23 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul için toplanacak.
Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Özellikle son bir yıldır, yönetim kurulumuzun gündeminde sportif ve mali zorluklar daima birinci öncelik olarak görüşülmüş ve buna yönelik çözüm arayışları kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Bununla birlikte olağanüstü genel kurula gidilmesi fikri de defalarca gündeme gelmiş, sadece tribün desteğinin Bursaspor'a yeterli olmayacağı ve şehrin kulübüne sahip çıkması noktasında yaşanan duyarsızlığın, genel kurulu artık zorunlu hale getirdiği kanaati de aylar önce yönetim kurulumuzun ortak görüşü olarak benimsenmiştir. Ancak lig mücadelesi devam ederken, gündemin değişmesinin camia ve takım üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimali nedeniyle kongre tarihi açıklanmazken, bugün itibariyle yönetim kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almış olup, ilk toplantının 15 Haziran 2019 Cumartesi, çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ise 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasını kararlaştırmıştır."


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:54 Kaynak: DHA
Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Süper Ligde Kaldı Göztepe Ligde Kalınca Gözyaşları Sel Oldu Bursaspor'da Mesut Bakkal Dönemi Sona Erdi Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ersun Yanal ile Devam Ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 01:54:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan kongre kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]