Bursaspor'dan 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek - Son Dakika

Bursaspor'dan 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek

- Bursaspor'dan 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek Bursaspor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek verdi.

- Bursaspor'dan 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek

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BURSA - Bursaspor yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek verdi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Temmuz Ayı Pandemi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında, denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi ve yeni bulaşmaların önüne geçmek amacıyla yapılacak etkinliklerle maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekmeye tüm hızıyla devam ediyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı'nın 'Maskeni tak, örnek ol' kampanyası kapsamında geçen hafta gerçekleştirdiği Yıldırım, Yenişehir İlçesi ve Bursa Adliyesi denetimlerin ardından bir destekte Bursaspor'dan geldi. Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Genel Müdür Nihal Ferik, Teknik Direktör İrfan Buz ve futbolcular kamera karşısına geçti. Başkan Mesut Mestan 'Maskeni tak, örnek ol' mesajı verirken, Teknik Direktör İrfan Buz, "Bursaspor hepimizin. Sizi en yakın sürede tribünlerde görmek istiyoruz. Korona virüsü birlikte yeneceğiz" diyerek çağrıda bulundu.

Antrenman öncesi hala etkisini sürdüren salgın için kamera karşısına geçen Bursasporlu futbolcular ise 'Şimdi ayrıyız çünkü aramıza koyduğumuz mesafe bizi koruyacak', 'Maske takmak, korona virüs kadar can sıkıcı değildir', 'Maske takmak, korona virüs kadar nefessiz bırakmaz' diyerek, maske, mesafe, temizlik konusunda taraftarlarını ve tüm Bursalıları kurallara uymaya davet etti.

Koronavirüs, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'dan 'Maske tak, örnek ol' kampanyasına destek - Son Dakika Spor
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