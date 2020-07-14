Bursaspor'dan 'Maskeni Tak, Örnek Ol' kampanyasına destek

Bursaspor Kulübü, İl Sağlık Müdürlüğü'nün kampanyasına destek olarak maske konusunda çağrıda bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Temmuz Ayı Pandemi ile Mücadele Eylem Planı kapsamında, denetim hizmetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi ve yeni bulaşmaların önüne geçmek amacıyla yapılacak etkinliklerle maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekmeye tüm hızıyla devam ediliyor.

Başkan Mesut Mestan "Maskeni tak, örnek ol" mesajı verirken, teknik direktör İrfan Buz "Bursaspor hepimizin! sizi en yakın sürede tribünlerde görmek istiyoruz. Koronavirüsü birlikte yeneceğiz" diyerek çağrıda bulundu.

Antrenman öncesi hala etkisini sürdüren salgın için kamera karşısına geçen Bursasporlu futbolcular ise, "Şimdi ayrıyız çünkü aramıza koyduğumuz mesafe bizi koruyacak", "Maske takmak, koronavirüs kadar can sıkıcı değildir", "Maske takmak, koronavirüs kadar nefessiz bırakmaz" diyerek, maske, mesafe, temizlik konusunda taraftarlarını ve tüm Bursalıları kurallara uymaya davet etti.