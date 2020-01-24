Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması - Son Dakika
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Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması

6 saat önce

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'un gündeminde Milan Baros'un olmadığını dile getirdi.

Bursaspor'dan Milan Baros açıklaması, System.String[]

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'un gündeminde Milan Baros'un olmadığını dile getirdi.


Bu haberlerin dış basın kaynaklı olduğunu belirten Erdoğan, konunun bir yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıktığını kaydetti.


Erdoğan, Baros'la daha önce çalıştığını anlatarak şunları kaydetti:


"Milan Baros'u yakından tanıyorum ve antrenörlük yaptığım dönemde kendisiyle çalıştım. Bu transfer iddialarını ben de yabancı basından okudum. Yakın zamanda Kerem Can Akyüz'ü kadromuza kattık. Çek bir gazeteci bu transfer haberindeki fotoğrafı görüp onu Milan Baros sanmış. Bunun üzerine böyle bir haber yazmış. Milan Baros gündemimizde yok. Olay tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir."


Ülkesinin Banik Ostrava takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 116 resmi maçta 61 gol kaydetmişti.

Milan Baros, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:31 
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