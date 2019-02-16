Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan Olağanüstü Kongre Kararı

Bursaspor'dan Olağanüstü Kongre Kararı

42 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a sahasında 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu maçın ardından toplandı.

Bursaspor'dan Olağanüstü Kongre Kararı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a sahasında 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu maçın ardından toplandı. Yeşil beyazlı yönetim mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı.

Bursaspor Kulübü, kongre kararını resmi internet sitesinden duyururken şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam yönetim kurulumuz toplanmış ve kulübümüzün içinde bulunduğu koşullara rağmen, takımımızın sezon sonuna kadar saha içindeki mücadelesine camianın destek olması ve birlikteliğin sağlanması adına mayıs ayında olağanüstü kongre yapılması konusunda karar alınmıştır." - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:07 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Bursaspor, Spor
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