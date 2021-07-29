Bursaspor'dan örnek proje

Bursaspor Kulübü, yeni sezonda alacakları her galibiyette 1963 adet fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası Bursaspor Kulübü harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, yeni sezonda her galibiyet sonrası 1963 fidan bağışlayacaklarını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Bu sezon oynayacağımız tüm maçlarda alacağımız her galibiyet başına 1963 fidan bağışında bulunacağımız kampanyamızı 1963 fidan ile başlatıyoruz." - BURSA