Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması - Son Dakika

Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması

Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

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Bursaspor Kulübü'nden Özer Hurmacı'nın sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Yapılan MR tetkikleri sonucunda Sol hamstring Biceps Femoris kası derin fasyasında grade 1 yaralanma ve ödem sağ ayak bileğinde darbeye bağlı fibula ve talus kemiklerinde yaygın kemik iliği ödemi saptanmıştır." - BURSA

Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması - Son Dakika Spor
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23:19
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22:30
Ayasofya'nın ibadete açılması Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı bir eylem
22:19
Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
22:17
Fatih Terim, Lemina ve Falcao'ya sitem etti: Keşke daha kritik maçlarda birlikte olsaydık
22:14
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
20:44
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'dan Eze'ye sert sözler: Ahlaksızca hareket yaptı
20:24
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
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