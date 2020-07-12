Bursaspor'dan Özer Hurmacı açıklaması

Bursaspor kulübü, Özer Hurmacı'nın sakatlığı hakkında açıklama yaptı.



Bursaspor Kulübü'nden Özer Hurmacı'nın sakatlığı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan MR tetkikleri sonucunda Sol hamstring Biceps Femoris kası derin fasyasında grade 1 yaralanma ve ödem sağ ayak bileğinde darbeye bağlı fibula ve talus kemiklerinde yaygın kemik iliği ödemi saptanmıştır." - BURSA