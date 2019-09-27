Son Dakika Haberleri: Bursaspor'dan puan silme ve transfer yasağı açıklaması
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Bursaspor'dan puan silme ve transfer yasağı açıklaması

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, zorlu ve çok önem verilen karşılaşmalar öncesinde bu tarz asılsız haberlerin yapıldığı, gerçeği yansıtmayan bu haberlerin camiada, yönetim, teknik heyet ve oyuncular üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu belirtildi.

Bursaspor'dan puan silme ve transfer yasağı açıklaması, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, zorlu ve çok önem verilen karşılaşmalar öncesinde bu tarz asılsız haberlerin yapıldığı, gerçeği yansıtmayan bu haberlerin camiada, yönetim, teknik heyet ve oyuncular üzerinde olumsuz etkiye neden olduğu belirtildi.


Geçmişten gelen borçlarla ilgili FIFA'da bazı dosyaların bulunduğunun herkes tarafından bilindiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Söz konusu asılsız haberlerde bahsedildiği gibi yakın bir zamanda kulübümüze böyle bir ceza gelmesi söz konusu değildir. Kulüp başkanımız Mesut Mestan'ın 3 puan silinmesi kararının iptaline yönelik İstanbul'da bizzat kendisinin itiraz başvurusu yaptığı gün ve en önemlisi zorlu Erzurumspor maçı öncesi ortaya atılan bu iddialar oldukça manidardır. Belirlediğimiz hedeften asla sapmadan Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için takımına gönülden destek veren renktaşlarımızla yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Söz konusu haberlerin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

Erzurumspor Kulübü, Mesut Mestan, Bursaspor, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:11 
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