Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Bursaspor, Anıl Karaer ve Kubilay Türkyılmaz'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.



Yeşil-beyazlı kulüpte, Altınordu maçında sağ ayak navikula kemiğine darbe alan Anıl Karaer'in darbeye bağlı meydana gelen yoğun kemik ödemi ve bağ yaralanması nedeniyle tedavisine devam edildiği açıklandı. Kubilay Kanatsızkuş'un ise, sol ayak 3. ve 4. tarak kemiklerinde kemik ödemi ve lisfranc bağ yaralanması olduğu, oyuncunun ağrılarının artması üzerine tedavisi devam edildiği bildirildi.



Ayrıca Anıl Karaer, Altınordu maçının ardından rakip oyuncuya saldırdığı iddiasıyla 5 maç ceza almıştı. Kubilay Kanatsızkuş ise, sakatlığı sebebiyle Menemen Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek. - BURSA