Bursaspor'dan sosyal sorumluk projesi

Bursaspor Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında kurban bayramında 500 aileye et ve gıda yardımı yapacağını duyurdu.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'dan dikkat çeken bir sosyal sorumluluk projesi duyurusu geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, kurban bayramında 500 aileye et ve gıda yardımı yapacağını bildirdi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kurban paylaşmaktır, iyiliktir, kardeşliktir, berekettir. Kulübümüz sosyal sorumluluk kapsamında 500 aileye et ve gıda yardımı yapacaktır. Sosyal sorumluluk projelerimiz ilerleyen süreçte devam edecektir. Sevgi paylaştıkça çoğalır." - BURSA