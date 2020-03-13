Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması

6 saat önce

TFF 1. Lig'de yarın Boluspor'u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig'de yarın Bolu spor'u ağırlayacak Bursaspor, takımı tesislerden stada uğurlamayı planlayan taraftarına, bu organizasyonu iptal etme çağrısında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Boluspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
TFF, koronavirüs için 7 maddelik tedbir kararını duyurdu Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri
03:32 TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2-
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor'dan taraftarlarına çağrı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]