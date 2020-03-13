Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı! - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.

Bursaspor'dan taraftarlarına corona virüsü çağrısı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarların, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç öncesinde, uğurlama organizasyonu planladığının öğrenildiği belirtildi.


Açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:


"Ülkemizde de bu salgının önüne geçebilmek için spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Bu sebeple taraftarlarımızdan, gerçekleştirmeyi planladıkları uğurlama organizasyonundan vazgeçmelerini önemle rica ederiz. Bizlere her koşulda destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ederiz."


Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:34 
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