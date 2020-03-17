Son Dakika › Spor › Bursaspor'dan yalanlama! 'Anıl Karaer ve Özer Hurmacı...' - Son Dakika Spor
Bursaspor'dan yalanlama! "Anıl Karaer ve Özer Hurmacı..."
6 saat önce
TFF 1.Lig'de Bursaspor'un, sahasında Boluspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmasının ardından, deneyimli futbolcular Özer Hurmacı ve Anıl Karaer'in kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.
TFF 1.Lig'de Bursaspor'un, sahasında Boluspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmasının ardından, deneyimli futbolcular Özer Hurmacı ve Anıl Karaer'in kadro dışı kaldığı iddia edilmişti.
Kulübün internet sitesinden yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında oyuncularımız Anıl Karaer ve Özer Hurmacı hakkında çıkan haberler asılsız ve amaçlıdır. Sezon başından bu yana hedeflediğimiz yolda tek vücut olarak mücadelemiz son ana kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:39
Son Dakika Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok