Bursaspor'dan yenileme ve bakım açıklaması
Uzun süredir bakımı ihmal edilen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve İbrahim Yazıcı Tesisleri'yle ilgili Bursaspor Kulübü'nden açıklama geldi.
Uzun süredir bakımı ihmal edilen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve İbrahim Yazıcı Tesisleri'yle ilgili Bursaspor Kulübü'nden açıklama geldi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizin ve stadyumumuzun ciddi anlamda ihmal edilmesinden dolayı ortaya çıkan sıkıntıların önüne geçebilmek için tesislerimizin hemen her noktasında yaptığımız 'yenileme ve bakım' çalışmaları sona erdi. Yenileme ve bakım çalışmaları çerçevesinde; genel çevre düzenlemesi, antrenman sahalarının yenilenmesi ve bakımı, antrenman sahalarının kenarlarındaki otların temizlenmesi gibi işlemler yapılmıştır. Stadyum zeminiyle ilgili uzun süredir yapılmayan bakım çalışmalarına başlanmış olup en kısa sürede sağlıklı koşullara kavuşması sağlanacaktır. Ayrıca Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizin girişinde yer alan bayraklarımız da yenilenerek tesislerimizin daha güzel bir görüntüye sahip olması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. - BURSA
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