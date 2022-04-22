Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika
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Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

22.04.2022 10:37
Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan Denizlispor maçının biletlerini saat 11.00 itibariyle satışa çıkartacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan Denizlispor maçının biletlerini saat 11.00 itibariyle satışa çıkartacağını duyurdu. Timsah Park'taki kritik maçın bilet fiyatları 5 TL'den başlıyor.

Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak olan Bursaspor - Denizlispor maçının biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor. Timsah Park'ta saat 20.30'da oynanacak olan maçın bilet fiyatları 5 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ayrıca yine Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünleri'nin, 18 yaş altı taraftar ile kadınlara ücretsiz olacağı belirtildi.

Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL

Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL

Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL

Batı Alt Tribünü: 50,00 TL

VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL

1963 Tribünü: 150,00 TL

(Barış Yalım-İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika
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