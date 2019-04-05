Bursaspor Deplasman Kabusundan Uyanmak İstiyor

Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Bursaspor, şanssızlığına Aytemiz Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.





Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyete hasret kalan Bursaspor, şanssızlığına Aytemiz Alanyaspor karşısında son vermek istiyor. Ligde 22 son deplasman maçında sadece 2 galibiyet alabilen yeşil beyazlılar, son 5 maçtır da dış sahada kazanamıyor.



Spor Toto Süper Lig'de şiddetle puanlara ihtiyaç duyan Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak. 27'nci haftası oynanan ligde 28 puana sahip yeşil beyazlılar, ateş hattının hemen üzerinde yer alırken; Akdeniz temsilcisi ise 34 puan ile 11'inci sırada bulunuyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan bu zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.



6'NCI RANDEVU



Süper Lig'de iki ekip daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Bursaspor kazanırken Aytemiz Alanyaspor ise 2 galibiyet elde etti. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlılar Iasmin Latovlevici ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Çıktığı iki Alanya deplasmanında ise Bursaspor, birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.



BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK



Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Yeşil beyazlı ekipte hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Diafra Sakho, Alanya kafilesinde de yer almadı. Deneyimli oyuncunun yanı sıra sakatlığı olan Abdullahi Shehu ve antrenman eksikliği bulunan Barış Yardımcı da kadroya dahil edilmedi. Yeşil beyazlı ekipte Tunay Torun ise uzun bir aradan sonra ilk kez kafileye dahil oldu. Aytemiz Alanyaspor'da ise Obi ve Steven Caulker sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her ekipte de cezalı bir oyuncu bulunmuyor.



DEPLASMAN KABUSU



Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren deplasmanda oynadığı maçlarda zorluk yaşıyor. Yeşil beyazlılar dış sahada oynadığı son 22 lig maçında yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bu mücadelelerin 7'sinde berabere kalan Bursa temsilcisi, 13 mücadelede ise sahadan puansız ayrıldı. Samet Aybaba'nın öğrencileri bu sezon ise deplasmanda çıktığı 12 maçta 10 puan topladı. Bu süreçte bir galibiyet alan yeşil beyazlılar, 7 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 4 kez de mağlup oldu. Bursaspor deplasmanda ise son 5 maçtır kazanamıyor.



ALANYA EVİNDE GÜÇLÜ



Bursaspor'un deplasman grafiğine nazaran Aytemiz Alanyaspor da iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 34 puanın 24'üne evindeki maçlarda ulaştı. Sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet elde eden Aytemiz Alanyaspor, 3'er kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 7 maçtır evinde yenilmeyen Akdeniz ekibi, Süper Lig tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşarken, bu maçların 4'ünden de galibiyetle ayrıldı.



YILDIZLAR BELİRLEYECEK



İki takımın da bu maç için önemli kozları olacak. Bursaspor'da Sakho'nun yokluğunda gol yollarında Umut Nayir'in görev alması beklenirken, Tunay Torun da uzun bir süre sonra yeniden sahalara dönecek. Orta alanın dinamosu konumundaki Aytaç Kara ile de özel ilgilenen Samet Aybaba, deneyimli oyuncu ile özel bir görüşme yaparak beklentilerini aktardı. Yeşil beyazlılarda Aytaç Kara takımın en golcü ismi (5) olmasıyla dikkat çekiyor. Akdeniz temsilcisinde ise Cisse 12 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, Junior Fernandes'in 5, Djalma Campos'un 4 golü bulunuyor.



İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ



Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor mücadelesini yönetecek hakem Halil Umut Meler, daha önce bir kez iki takımın karşılaşmasında düdük çaldı. Bu sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan ve Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 2-0'lık skor ile yeşil beyazlılar oldu. Meler daha önce Bursaspor'un 11 maçını yönetti. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ise Meler'in yönettiği 10 maçta 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.



- Bursa

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