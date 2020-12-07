Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor'la karşılaşıyor

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak.

Bursaspor, TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında Bursaspor, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak olan maçın başlama saati 13.30. Kritik mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılığını Sezgin Çınar ve Özcan Sultanoğlu yapacak. İki takım bugüne kadar hiç resmi maçlarda karşı karşıya gelmezken, bu sezon başında oynanan hazırlık karşılaşmasını Bursaspor 1-0 kazandı. 12 haftası geride kalan ligde konuk ekip 14 puan toplarken, Bandırmaspor 12 puanda kaldı. - BURSA

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