Bursaspor destek gecesi düzenliyor - Son Dakika
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Bursaspor destek gecesi düzenliyor

6 saat önce

Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor.

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Spor kulüplerinin son zamanlarda televizyon ekranlarından düzenlediği destek gecelerine Bursaspor Kulübü de dahil oluyor. Yeşil beyazlı kulübün destek gecesi yarın gerçekleştirilecek.

Bursaspor Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın organize ettiği #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda gerçekleşecektir. Yeşil Beyazlı renklere gönül vermiş ünlüler, #YenidenZirveye Bursaspor'a Destek Gecesi'nde  Bursaspor Youtube Kanalı, Bursa yerel televizyonları ve web.tv lerinde bir araya gelerek, hep birlikte #YenidenZirveye diyecekler. Bu önemli geceye desteklerinizi bekliyoruz."


- Bursa
Alinur Aktaş, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:05 Kaynak: DHA
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