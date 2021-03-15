Bursaspor Divan Kurulu, Başkan Erkan Kamat ve yönetimini istifaya davet etti

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olayların ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Gidişatın, hem kulübe, hem futbolculara daha fazla yansımaması inancı ile yönetimin derhal istifa edip, Mayıs kongresine kadar, kurulacak bir ekibin, Şehrin Mülki amirleri tarafından denetlenerek yürütülmesi, Bursaspor'un geleceği açısından önem arz etmektedir" İfadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcuların isyan bayrağını çekmesi, kulüpteki sessizlik ve son olarak da maddi anlamdaki yokluktan dolayı elektriklerin kesilmesin ardından gözler Divan Kurulu'na çevrilmişti. İdris Sevinç Başkanlığındaki Divan Kurulu ise, bugün sessizliğini bozarak, Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Bursaspor Divan Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Kurulduğu günden bugüne kadar, birçok sevince, hüzüne, başarıya, imza atmış olan kulübümüzün, son zamanlarda Türkiye'de benzeri görülmemiş bir kaotik ortama girmesi, futbolcu yönetim, yönetim kamuoyu, kamuoyu divan, divan genel kurul arasındaki uzaklaşmaya sebep olup hepimizi büyük bir endişeye sevk etmiştir. Çok istenmesine rağmen bilinen pandemi ve zorunlu sağlık sebepleri nedeni ile Divan genel kurulu toplantıları maalesef gerçekleştirilememiştir. Bu süre içerisinde, başkan ve yönetim kurulu tarafından, idari ve mali konularda, hiçbir şekilde, bilgi paylaşımının yapılmaması kabul edilebilir bir davranış değildir. Sonuç olarak gidişatın, hem kulübe, hem futbolculara daha fazla yansımaması inancı ile yönetimin derhal istifa edip, Mayıs kongresine kadar, kurulacak bir ekibin, Şehrin Mülki amirleri tarafından denetlenerek yürütülmesi, Bursaspor'un geleceği açısından önem arz etmektedir. Divan Yönetim Kurulu olarak bu isteğimizi, hem kamuoyuna, hem Bursaspor yönetim kuruluna, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla, yazılı ve şifahi olarak paylaşacağımızı arz ederiz." - BURSA